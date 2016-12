Tina Schüssler heute auf Schloss Pichl ab 15 Uhr

Am Sonntag wird Box-Weltmeisterin Tina Schüssler zu einer Autogrammstunde und Fotosession erwartet. Sie wird am Stand von Pro Familia Plätzchen für einen guten Zweck verkaufen. Im Anschluss daran wird der Nikolaus im Schlossinnenhof eine kleine Weihnachtsgeschichte lesen und kleine Überraschungen an die jüngeren Gäste verteilen.Schon beim Auftakt am vergangenen Wochenende kamen trotz eisiger Kälte viele Besucher nach Pichl. Drei Feuerstellen und ein Holzofen im Zelt sorgten für eine romantische Stimmung. Der Chor des Vereins Apostolic Lighthouse überraschte die Besucher mit weihnachtlichen Gospelsongs. Auch am heutigen Samstag ist ein kleines Weihnachtskonzert geplant. (AN)Die Schlossweihnacht in Pichl ist am heutigen Samstag, 10. Dezember, von 17 bis 21 Uhr, und am morgigen Sonntag, 11. Dezember, von 14 bis 19 Uhr geöffnet.Box-Weltmeisterin verkauft Plätzchen - weiter lesen auf Augsburger-Allgemeine: http://www.augsburger-allgemeine.de/aichach/Box-We...