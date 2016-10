"Schmutzige Wäsche" - 5x2 Freikarten für das erfrischend neue Kabarett-Duo "Beier & Hang" aus München zu gewinnen!

Augsburg : Kresslesmühle |

Die Satire-WG



Max Beier, der smarte Münchner Hamburger, und David Hang, der ewige Grantler aus Niederbayern, präsentieren ihren pikanten WG-Alltag.



Was als Freundschaft beginnt, entwickelt sich zum zwischenmännlichen Zicken-Terror.

Das harmonische Zusammenleben gerät zum Stellungskrieg an der Geschirrspülerfront. Sauberkeitsfanatiker David trifft auf Halbtags-Messi Max, die Küche wird zur literarischen Koch-Show, Goethes Faust zum Partykönig, Ordnung zum Chaos und Komplimente werden zum Sieg der Höflichkeit über die Ehrlichkeit.



Beier & Hang servieren hochdosiert die bittersten Pillen des Alltags in zuckersüßer Umhüllung bei scharfer Dosierung.



Das ist Kabarett, Comedy, Schauspiel, Satire, Musik.

"Satirisch und bitterböse." (Main-Post)



Text: Beier&Hang, Jan-Peter Petersen, Alex Liegl,

Regie: Ruth Lederle



Kleinkunstpreise:

ComOly 2015, München, 1.Platz

Sendlinger Kulturpreis 2014, München, 1.Platz



"Sensationell, ein wahres Feuerwerk."

(Dingolfinger Anzeiger)





