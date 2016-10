„Macht! Geld! Sexy?" - 5x2 Freikarten für das Finanzkabarett mit Chin Meyer zu gewinnen!

Augsburg : Kresslesmühle |

Kennen Sie Ihren Marktvorteil? Ist es Geld? Oder Macht? Oder sind Sie einfach nur sexy?



Chin Meyer betrachtet in seinem neuen Bühnenprogramm das Instrumentarium der Mächtigen, die Machthaberei und was Macht mit uns macht. Dabei hinterfragt der Kapitalismusversteher des Kabaretts die allgegenwärtige Gier nach immer mehr Geld und das in alle Lebensbereiche ausufernde Streben nach Sexy-Selbstbestätigungs-Wohlfühl-Konsum. Im unterhaltsamen Kampf der Wertschöpfungsszenarien unterstützen ihn neue und bekannte Experten-Figuren, die - wie der erfrischend mies gelaunte Steuerfahnder Sigmund von Treiber - ihre ganz eigene, knallharte Sicht auf die Dinge beisteuern.



Verlosung!



Wir verlosen in Zusammenarbeit mit dem Konzertbüro Augsburg 5x2 Freikarten! Klickt bis zum 23. Oktober 2016 auf „Mitmachen“, wenn ihr gewinnen wollt. Alle Gewinner werden am 24. Oktober hier auf myheimat per interner Nahricht über ihren Gewinn informiert werden. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)



Bitte nur einmal klicken, um an der Verlosung teilzunehmen. Mehrfach-Klicks werden nicht gezählt.