Unsere beliebten Kinderbälle finden am Sonntag, den 12.02.2017 und Sonntag, den 19.02.2017 statt. Da diese in den letzten Jahren immer ausverkauft waren, bitten wir um rechtzeitigen Kauf der Karten. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, den 09.01.2017. Nähere Informationen unter www.tsghochzoll.de, Tel.: 0821/6 59 59 oder sport@tsghochzoll.de