JAGEN UND FISCHEN 2017

Zum 20. Mal lädt die Messe JAGEN UND FISCHEN vom 19. bis 22. Januar 2017 in ihr breit gefächertes Erlebnisrevier: Hochwertige Produkte namhafter Aussteller, Neuheiten zum Thema „Ladies Passion" sowie der zweite JAGEN UND FISCHEN Messe-Cup im Bogenschießen erwarten die Besucher. Informieren, diskutieren, auswählen, anprobieren, in Anschlag nehmen, auswerfen, im Jäger-, Angler- und Bogenforum den spannenden Vorträgen lauschen und zwischendurch oder auch erst am Ende leckeres Wild oder heimischen Fisch genießen – die JAGEN UND FISCHEN bietet für alle Besucher ein äußerst facettenreiches Tagesprogramm.