Herzlichen Glückwunsch! Die Sieger des Foto-Gewinnspiels "Tierische Freunde" stehen fest!

Folgende Bilder landeten auf Platz 1 bis 3:

bei unserem Foto-Gewinnspiel unter dem Motto " Tierische Freunde " haben wir euch gebeten, eure lustigsten und süßesten Tierbilder mit uns zu teilen. Das habt ihr auch fleißig getan! Bei den vielen tollen Schnappschüssen ist es der myheimat-Jury dieses Mal wirklich besonders schwer gefallen, über die Gewinnerfotos abzustimmen. Von verkleideten Hunden und gähnenden Katzen bis hin zu neugierigen Affen und Ziegen war wirklich alles dabei. Aber die myheimat-Jury musste eine Entscheidung treffen und hat sich für die in ihren Augen drei besten Tierfotos entschieden.Über denund einen 50 Euro Gutschein von Amazon darf sich dieses Mal Markus Wiese aus Garbsen freuen. Die Ziege , die sich einfach mit aufs Bild gemogelt hat, hat uns allen ein Lachen ins Gesicht gezaubert!Dergeht an Karina Hermsen aus Düsseldorf. Für ihren neugierigen Affen erhält sie einen Amazon-Gutschein in Höhe von 25 Euro.Denbelegt dieses Mal Gabriele F.-Senger aus Langenhagen. Für Bolles Sturmfrisur erhält sie einen Gutschein von Amazon im Wert von 15 Euro.Vielen Dank, dass ihr eure Tierbilder so zahlreich mit uns geteilt habt. Eure Schnappschüsse haben uns wirklich den Tag versüßt!Herzliche Grüße,euer myheimat-Team Hier könnt ihr noch einmal alle Bilder, die am Gewinnspiel teilgenommen haben, ansehen!