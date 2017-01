Gewinnspiel "Winterwunderland": myheimat sucht eure schönsten Winterbilder!

Mitmachen und gewinnen!

der Frost und die Kälte haben uns in diesen Tagen fest im Griff. Und obwohl die Temperaturen wirklich eisig sind, so hat der Winter doch auch seine schönen Seiten: Der Schnee lädt zum Schlittenfahren und Schneemannbauen ein, und die Eiszapfen glitzern in der Sonne. Und genau aus diesem Grund haben wir beschlossen, passend zum Wetter ein neues Gewinnspiel mit dem Motto " Winterwunderland " ins Leben zu rufen: Wir wollen eure schönsten Winterbilder sehen!Denn auch der Winter mit seinem Schnee und Eis kann durchaus seine Reize haben. Vielleicht ist euch ja ein toller Schnappschuss von einem Schneemann gelungen, den ihr gerne mit uns teilen möchtet? Oder ihr habt Eiskristalle fotografiert, die wie ein kleines Wunder der Natur aussehen? Möglicherweise habt ihr eine atemberaubende Winterlandschaft mit blauem Himmel und glitzerndem Schnee festgehalten? Dann zeigt uns eure Werke! Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Und natürlich sollen die schönsten Einsendungen auch wieder belohnt werden.Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ladet einfach eure besten Winterbilder als Schnappschuss oder Bildergalerie hoch und verseht sie mit dem Stichwort " Winterwunderland ". Unter allen Teilnehmern wird die myheimat-Jury dann die in ihren Augen besten Bilder auswählen. Der Teilnahmeschluss ist derZu gewinnen gibt es diesmal:: 50 Euro Amazon-Gutschein: 25 Euro Amazon Gutschein: 15 Euro Amazon-Gutschein(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)Chancen auf den Gewinn hat jeder zum Thema “ Winterwunderland ” passende Beitrag.Klappt nicht? Dann direkt aufklicken.Wir freuen uns schon jetzt auf eure eisigen Schnappschüsse!