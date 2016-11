Gewinnspiel "Weihnachtesgeschenke selbst gemacht": myheimat sucht eure kreativsten Ideen!

Mitmachen und gewinnen!

Weihnachten steht schon wieder kurz bevor und somit auch die ewige Frage nach dem passenden Weihnachtsgeschenk . Man will seinen Liebsten eine Freude machen und sie mit etwas ganz Besonderem überraschen. Vor allem selbstgemachte Geschenke kommen nicht nur bei Mama, sondern auch bei Männern, Frauen und Kindern oftmals richtig gut an. Doch dazu braucht man selbstverständlich erst einmal ein paar Ideen und Inspirationen.Aus diesem Grund dreht sich bei unserem diesjährigen Weihnachtsgewinnspiel alles um die Kreativität: Wir wollen zusammen mit euch die originellsten Ideen für selbstgemachte Weihnachtsgeschenke sammeln! Vielleicht habt ihr ja schon einmal etwas gebastelt, das total gut angekommen ist? Oder ihr habt den ein oder anderen Tipp, über was sich eure Liebsten wohl ganz besonders freuen würden? Dann teilt eure Ideen mit uns! Egal ob mit Kleber, Schere, der Stricknadel oder auch mit anderen Materialien wie etwa Kaffeekapseln - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und natürlich sollen die tollsten Einfälle und Vorschläge von euch auch gebührend belohnt werden.Um bei unserem Gewinnspiel mitzumachen, ladet ihr einfach eure Anleitungen für selbstgebastelte Weihnachtsgeschenke aller Art als Beitrag oder auch als Bildergalerie hoch und verseht sie mit dem Stichwort " Weihnachtsgeschenke selbst gemacht ". Unter allen Teilnehmern wird die myheimat-Jury dann die drei in ihren Augen kreativsten Einfälle und Ideen auswählen. Die Gewinner können sich wie immer über tolle Preise freuen! Teilnahmeschluss ist der. Zu gewinnen gibt es:: 50 Euro Amazon-Gutschein: 25 Euro Amazon Gutschein: 15 Euro Amazon-Gutschein(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)Chancen auf den Gewinn hat jeder zum Thema “ Weihnachtsgeschenke selbst gemacht ” passende Beitrag.Klappt nicht? Dann direkt aufklicken.Wir freuen uns schon sehr auf eure kreativen Ideen!Herzliche Grüße,euer myheimat-Team