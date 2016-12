Gemeinsam am Ball: Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) veranstaltet Fußballturnier mit Flüchtlingen – Augsburg holt den zweiten Platz

Augsburg : Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw) gGmbH |

Unter dem Motto „Integration: Gemeinsam am Ball“ fand am Samstag, den 26. November 2016, ein vom bbw veranstaltetes Fußballturnier in Veitshöch- heim/Würzburg statt. Organisiert und finanziert wurde das Turnier von den Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz), der größten Tochter der Unternehmensgruppe des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft.

Aus ganz Bayern kamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Standorte, um in zwölf gemischten Teams mit Kursteilnehmern mit Fluchthintergrund ein Fußballturnier auszutragen.Das Fußballturnier in der Dreifachturnhalle Veitshöchheim ist für die bbw-Gruppe ein wichtiges Zeichen, um Integration durch gemeinsame Freizeitaktivitäten zu fördern:sagt Wolfgang Braun, Geschäftsführer bfz und Initiator des Turniers. „Insbesondere eine Teamsportart wie Fußball kann einen wichtigen Beitrag zur Integration leisten. Weltweit spielen Jugendliche Fußball – man muss die Regeln nicht erklären und ein gemeinsames Erlebnis außerhalb von Schule und Beruf schweißt zusammen.“Gewonnen hat den Siegerpokal das Team des bbw Unterallgäu · Bodensee · Oberschwaben. Zweites Finalteam war die Mannschaft des bfz Augsburg, die den Pokal stolz nach Hause trug.Begleitet wurde das Turnier von einer Fotoausstellung, die zeigte, wie Migrantinnen und Migranten der berufliche Neustart in Deutschland gelungen ist.Unter dem Dach des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft (bbw) e. V. sind 19 Bildungs- und Beratungsunternehmen, Personal- und Sozialdienstleister mit bundesweit 9.500 Mitarbeitern in einem weit verzweigten Netzwerk aktiv. Mit ihren vielfältigen Dienstleistungen bringen die bbw-Gruppe seit mehr als 40 Jahren die Interessen von Unternehmen und Menschen in Einklang.Firmenkontakt:bbw gGmbHMira BernhartSeniorberaterinE-Mail: bernhart.mira@sw.bbw.deTel.: 09721-17244-43Web: www.bbw.de Mehr Bilder zum Event finden Sie bei flickr unter: