FASHION-FLOHMARKT in AUGSBURG ** Kongress am Park ** 21.01.2017 ** DA GEHE ICH HIN !!

FÜR FLOTTE JUNGE MÄDELS UND MODEBEGEISTERTE FRAUEN

DAS BESONDERE EVENT FÜR EINE BESONDERE FRAUEs gibt alles was eine Frau so mit sich oder an sich trägt. Markenklamotten, hochpreisige Labels, günstiges Allerlei, Accessoires und vieles mehr. Spiegel und Umkleiden sind vorhanden. Für jedes Alter und in allen Größen. Es ist für jeden etwas dabei, auch FÜR DICH. Bestimmt findest du ein neues Lieblingsoutfit, vielleicht einen neuen kompletten Look, ein traumhaftes Schmuckstück oder eine neue Jeans mit coolen Booties. Angenehme Atmosphäre auf zwei Ebenen, klimatisiert. Mit anderen stöbern, treffen und kontakten.---------Anfahrt: Am einfachsten ab Königsplatz mit der Tram 1 direkt zur Haltestelle "Kongress am Park" (Fahrzeit: ca. 2 min). EINTRITT 3.-- Euro ** GARDEROBE ABGEBEN 1.-- Euro und danach luftig und leicht losstürmen.---------ANMELDUNG FÜR AUSSTELLER: Auf meiner Homepage auf den Link "Anmeldeformular anfordern" gehen und hier einfach und bequem alle Infos anfordern. HOMEPAGE: www.fashion-flohmarkt.com