Die beliebte Tanzbar feiert am kommenden Samstag, den 15.10.16 sein 1-jähriges Jubiläum mit einem besonderen Live Tanz & Schlagerabend, der es in sich hat…

Zusammen mit dem Liebling der Tanzbar Fans „Steffen Jürgens“, den extra aus NRW angereisten Künstlern..."Lea Marie Kaiser" & "Chriss Martin"... und dem Augsburger „Salvatore“...

laden uns Inhaber „Werner Steppberger“ & der beliebte" Haus-DJ mit viel Schlagerherz" DJ Wolfi ein, dieses Jubiläum gemeinsam mit viel guter Musik zu feiern ab 20.00 Uhr...



Gleichzeitig ist dieser Abend aber auch ein großes Dankeschön an die treuen Besucher der gemütlichen "Tanzbar" und die, die es noch werden möchten…



Da sind wir doch dabei oder?



Besonders wenn es diesmal mehrere Live Auftritte gibt…



„Steffen - Seelenverwandt – Jürgens“ muss ich ja nicht mehr groß vorstellen, denn die Tanzbar ist ja sein zweites Zuhause und die Fans freuen sich schon sehr auf “ Mr. Fieber“ und seine modernen Fox Ohrwürmer wie „Ohne Dich“ & passend zur Jahreszeit ...wenn am Himmel Wolken ziehen, Windstärke 10 oder die Gänsehaut Ballade " Engel der Nacht", die ich immer wieder gerne Anhänge...

Lea Marie Kaiser, eine beliebte Schlager- und Discofox Sängerin, die mit „Erstmal für immer“ und „einmal Nein, zweimal Ja“ begeistern wird.

Im Anhang habe ich eine Hörprobe von ihrer Fox Version zu Paolas Hit

„Blue Bayou“, den ich gerne mal Live hören möchte. Vielleicht am Samstag?



Chriss Martin, ein sympathischer junger Sänger, der schon seit

einigen Jahren auf den Bühnen der Discofox Szene präsent ist und

mit „vielleicht irgendwann“ die Tanzfläche füllt…

Salvatore, der italienische Knaller aus Augsburg, der sich mit seiner ersten Single „Du bist für mich der Knaller“ - eine schwungvolle Liebeserklärung mit viel Amore Charme – einen Herzenswunsch erfüllt hat….



Ein buntes Jubiläumsprogramm mit viel Musik und guter Laune in der gemütlichen „Tanzbar „...was will das Schlagerherz mehr….





Text: Christiane Brüning