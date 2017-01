daEbner – „Platzhirsch“: Freikarten zu gewinnen!

Verlosung!

Patrick Ebner alias „daEbner“ holt zum zweiten Schlag aus!...und der sitzt....und wie der sitzt. „Platzhirsch“ hat der Straubinger sein neues Programm genannt und geht damit in die zweite Runde. Eine Links-Rechts Kombination aus Geschichten und LiedernAuch im neuen Bühnenprogramm erzählt und singt der mittlerweile über Niederbayerns Grenzen hinaus bekannte Musikkabarettist, von all dem was ihn beschäftig und bewegt. Situationen, die so mancher als normal abstempeln und nicht weiter beachten würde, werden von dem Musiker aufgesaugt, gnadenlos zerlegt, sortiert, hinterfragt, verdreht, wieder zusammengesetzt und auf eine urkomische Art und Weise in Szene gesetzt.Mit Gitarre und Mundharmonika werden die Texte musikalisch untermalt.Der schöpferische Spagat reicht dabei vom bayerischen Dreivierteltakt bis hin zu spanischen Gitarre.Die Mischung aus Fredl Fesl und Hans Söllner ist zu jeder Zeit präsent. Die Musik von beiden geprägt und doch ist sie eigen…Seine Stimme ist unverkennbar, die Sprache ist niederbayerisch…so präsentiert sich „daEbner“ auf den Bühnen in und um BayernWer wissen will warum der mittlerweile Dreißigjähre anstatt Schokolade und Gummibärchen, eine Zwiebel und einen Rettich in der Schultüte hatte…warum fünf Minuten eine so zentrale Rolle spielen….Wer letztendlich der Platzhirsch ist…und was das Ganze mit Helene Fischer zu tun hat… erfährt dies und noch einiges mehr im neuen Bühnenprogramm „Platzhirsch“ von Patrick EbnerWir verlosen! Klickt bis zum 26. Februar 2017 auf "Mitmachen", wenn ihr gewinnen wollt. Die Gewinner werden am 27. Februar hier auf myheimat per interner Nachricht über ihren Gewinn informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)