Augsburg : RLS-SHG Augsburg |

AM14.02 um 10. Uhr Vortrag über eine Alternative Behandlungs

möglichkeit bei Restless Legs

Im Gesundheitsamt Augsburg um 10. uhr in der Karmelitengasse 11.

Im Gruppenraum.

So wie info über ein neues Medikament.

Betroffene Angehörige so wie Interessierte sind willkommen

KÄLTE-THERAPIE

Wo das in Augsburg möglich ist und wie es funktioniert, was es Kostet

Die Gruppenleiter der RLS-SHG

Augsburg / Stadt -Land

Aichach ,Friedberg, Bayern ,Schwaben

Tel. 0821/24247246 u. 0821/706882