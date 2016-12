2. Showabend des FFC Augsburg

Augsburg : Pfarrheim Heiligste Dreifaltigkeit |

Der Faschings- und Freizeitclub Augsburg e.V. veranstaltet auch in 2017 wieder den legendären FFC Showabend. Mit verschiedenen Garden und Showeinlagen wollen wir Sie auch wieder in diesem Jahr begeistern.





Sie sind recht herzlich eingeladen, unsere Veranstaltung im Pfarrheim "Heiligste Dreifaltigkeit" in Kriegshaber zu besuchen. Die Showacts und Comedynummern aus Augsburg und Umgebung erwarten Sie.





Einlass: 18:00 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr





Eintritt Mitglieder: 13 €

Eintritt Nichtmitglieder: 15 €





Kartenvorverkauf unter:



tickets@fasching-augsburg.de

oder:

0176-37479654



Wir freuen uns auf Euch!



Euer Faschings- und Freizeitclub Augsburg e.V.