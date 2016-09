Neuer Mann an der Spitze des Jobcenters Augsburger Land

Augsburg : Landratsamt Augsburg | Landrat Martin Sailer begrüßt Klaus Schmitz als neuen Geschäftsführer

Seit 1. August gibt es einen neuen Geschäftsführer im Jobcenter Augsburger Land: Klaus Schmitz. Landrat Martin Sailer und Reinhold Demel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Augsburg, begrüßten ihn im Jobcenter in der Hermannstraße und wünschten ihm viel Erfolg in seinem neuen Amt.Der 54-Jährige kann auf viele Jahre bei der Arbeitsagentur Augsburg zurückblicken und war unter anderem Abteilungsleiter Markt und Integration im Jobcenter Augsburg Stadt. „In nächster Zeit werden Aufgaben und Herausforderungen auf Sie zukommen, die bestimmt nicht immer leicht zu lösen sind, aber ich bin mir sicher, Sie werden das alles gut meistern“, zeigte sich Landrat Martin Sailer bei seiner Begrüßung zuversichtlich.Und auch Klaus Schmitz machte deutlich, dass er schon gut in seinem neuen Wirkungsfeld angekommen ist: „Die Zusammenarbeit und vor allem die Unterstützung durch Herrn Landrat Martin Sailer und Herrn Demel sowie die positive Aufnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters, haben mich bestärkt, die Tätigkeit als Geschäftsführer zu übernehmen. Für das nächste Jahr stehen große Aufgaben, wie die Weiterentwicklung zur modernen Verwaltung durch die Einführung der elektronischen Akte und die zusätzliche Betreuung von Geflüchteten im Augsburger Land an. Doch ich bin mir sicher, dass wir diese Aufgaben in einem guten Team erfolgreich bewältigen können.“