Ein Glas-Wappen des Landkreises für Fladenbrot "made im Augsburger Land"

„Mediterrane Brot- und Backkultur vom Feinsten mit Liebe gebacken“ – dafür steht die Altuntas Backwaren GmbH, der Landrat Martin Sailer kürzlich gemeinsam mit Bürgermeister Jürgen Gilg einen Besuch in der neuen Produktionsstätte in Langweid abgestattet hat.Geschäftsführer Ali Altuntas gründete 1991 in Augsburg einen Familienbetrieb, der sich ständig vergrößerte und aus dem letztlich 1998 die Altuntas Backwaren GmbH entstand. Heute zählt der mittelständische Backbetrieb, der sich auf Backwaren aus dem Mittelmeerraum und der Türkei spezialisiert hat, 110 Mitarbeiter, neun Filialen zwischen Ulm, Augsburg und Ingolstadt, ein Restaurant in Augsburg sowie über 100 Kunden bayernweit.„Bisher war unser Produktionsbetrieb in der Stadt Augsburg“, erklärt Recep Kindam, der Leiter des Handwerks der Firma Altuntas. „Das ständige Wachstum sowie die zunehmende Automatisierung und Modernisierung haben uns aber dazu bewogen uns nach einer neuen Produktionsstätte umzusehen.“ Jetzt ist er in Langweid fündig geworden. Derzeit wird dort eine seit langem leerstehende Produktionshalle wieder mit Leben gefüllt. Neben hochwertigen Büroräumen sollen insgesamt zwei Backlinien entstehen, damit zukünftig auch Großkunden aus dem Lebensmittelhandel mit Backwaren und Fladenbrot „made im Augsburger Land“ beliefert werden können.Landrat Martin Sailer hatte bei seinem Besuch als Willkommensgeschenk ein Glas-Wappen des Landkreises Augsburg für Ali Altuntas mit im Gepäck. „Das Augsburger Land lebt von seinem Mittelstand. Mit Ihnen haben wir erneut einen wichtigen Arbeitgeber für unsere Region gewonnen, der unseren Wirtschaftsraum sicherlich stärken wird. Für die neue Produktion wünsche ich Ihnen und Ihren Mitarbeitern viel Erfolg!“, mit diesen Worten begrüßte der Landrat den Geschäftsführer der Backwaren GmbH.Auch Langweids Bürgermeister Jürgen Gilg freute sich sehr: „Für die Gemeinde Langweid ist es ein Glücksfall, dass die Firma Altuntas zu uns gefunden hat. Vielleicht können wir uns ja zukünftig sogar bei einem Fabrikverkauf an leckeren türkischen Backspezialitäten erfreuen.“Ende Januar soll mit einer Backlinie in Langweid der Probebetrieb gestartet werden, der einige Wochen laufen soll bis dann die tatsächliche Produktion gestartet werden kann. Bis die zweite Linie fertiggestellt und der Backbetrieb aufgenommen wird, könne es allerdings noch einige Monate dauern, so Altuntas.