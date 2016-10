HERRENHÄUSER & GÄRTEN in East Anglia, GB

Am Vormittag brachte uns der Bus zuerst nacheinem im Jahr 1844 errichteten prachtvollen Herrenhaus und seinen z.T. im viktorianischen Stil angelegten Gärten.Beeindruckend war natürlich gleich beim Betreten des bewohnten Hauses die Orangerie mit herrlichen Grünpflanzen und Statuen, die ein ganz besonderes Ambiente verbreitend, jeden Gast auf eine ganz besonders schöne Art "Willkommen" hieß...Ein kleiner sich seitlich anschließender Festsaal kann für Feierlichkeiten von Privatleuten angemietet werden und bietet den Anlässen gemäß diesen einen opulenten Rahmen.Aus den Flügeltüren hinaustretend, wurden wir von einem betörenden Duft empfangen, den eine Vielzahl weißer Lilien aus dem unmittelbar angrenzenden Garten ausströmte...Zwischen den Rosenbeeten, Statuen, Säulen und Urnen wandelnd, kamen wir uns vor, wie in einer anderen Welt. Demzufolge konnte ich gar nicht genug schauen und fotografieren, die romantischen Eindrücke waren einfach überwältigend ...Ein Gartenweg durch eine lange Pergola, die von Rosen, Weinreben und Glyzinen umrankt war, führte uns an einem Mammutbaum vorbei zu einem Labyrinth aus Eibenhecken ...Aber was soll ich noch lange vom Charme dieses Anwesens schwärmen, wenn die Bilder doch ihre eigene Sprache sprechen können...