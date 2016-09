HERRENHÄUSER & GÄRTEN in East Anglia, GB

Unser Zielmit einem großem Park, einem See, Gärten, Wald, Acker- und Weideland...Anders als bei den bisher besuchten Herrenhäusern, war der bewohnte Familiensitz für uns nicht zugänglich, da die derzeitigen Eigentümer des 1809 - 1812 erbauten Anwesens, Harry und Rachel Buxton, selbst privat Gäste empfangen und an diese einen Teil der Räumlichkeiten vermieten...Das war allerdings kein Problem, da uns die herrlichen Gärten dafür reichlich entschädigten...Ganz besonders angetan war ich persönlich von dem dazugehörigen, in das ich mich regelrecht verliebte. In meiner Phantasie hätte ich es mir nicht schöner ausmalen können...Es paßte wunderbar in diese, im wahrsten Sinne des Wortes, blühende Landschaft. Ein echtes Traumhaus für meine Begriffe, das ich folglich gar nicht genug fotografieren konnte...Anhand der Fotos ist hoffentlich deutlich zu erkennen, wie unterschiedlich dieses wunderschöne Haus aus verschiedenen Blickwinkeln des Gartens wirkt...In den weitläufigen Anlagen waren z.T. kleine Kunstgegenstände geschickt in ihr Umfeld integriert, so daß dem Besucher auch in dieser Hinsicht noch zusätzlich etwas geboten wurde...Imposant auch der Anblick eines etwa 12 m hohen Baumes, der bis zu seiner Spitze von einer Ramblerrose durchzogen war...Insg. gesehen war auch dieser Nachmittag auf dem Lande zwischen den herrlichen Blumen, Weiden, Schafen und Schwänen..., für uns ein unvergessenes Erlebnis.