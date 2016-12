HERRENHÄUSER & GÄRTEN / 6.Tag in EAST ANGLIA, GB

Nostalgisch die Zimmer, mit edlen Holzmöbeln ausgestattet, wie ich sie bisher so noch nie vorgefunden hatte...Erstaunt hat mich dann allerdings, daß man ganz ohne Skrupel durch die schweren dicken Fenstervorhänge eine Halterung für die Gardinen geschraubt hatte. Eine derartige unsensible Lösung hatte ich bisher noch nie gesehen...Unser Ziel am Vormittag des 6. Tages war derBeth Chatto, eine englische Staudengärtnerin und Buchautorin wurde berühmt, indem sie entgegen der üblichen Konzepte, einen Teil ihrer Gärten auf sehr trockenen Böden anlegte und durch eine geschickte Auswahl der Bepflanzung, diese sogar sehr pflegeleicht gestaltete. Generell lehnt sie dabei pflegeaufwendige Rasenflächen ab...Ein Fakt, der mir persönlich sehr gefiel, da ich auch schon wußte, der Rasen macht am meisten Arbeit und Ärger im Garten.Ihren bekanntesten Garten schuf diese Frauauf einem ehemaligen. Ein Erdaustausch von 50 cm Tiefe machte dieses Vorhaben möglich, einenauf diesem Areal zu schaffen, der nie zusätzlich gewässert werden muß !!!Was für eine kluge Frau und welch intelligenter Gedanke!!!Ein Garten, in dem sich Bergenien, Fackellilien , Königskerze, Salvien, Zierlauch, Ginster u.v.m. wunderbar entfalten und jeden Besucher beeindrucken, genau wie diese Frau selbst, die es sich nicht nehmen ließ, uns bei unserem Eintreffen persönlich zu begrüßen...Eine ganz besondere Ehre und wie der Zufall es wollte, war auch diedabei anwesend. So wurde unsere Reisegruppe aus Deutschland, Bestandteil eines Berichtes über diese Frau im englischen Fernsehen...Sehr beeindruckt von dieser 90-jährigen Frau, die mit zahlreichen Goldmedaillen und Ehrendoktortiteln in ihrem Leben geehrt wurde, erlebten wir eine sehr interessanten Tag in ihrem strukturierten Gartenreich...