H I E R nun meine A U F L Ö S U N G des R Ä T S E L S ;-)

, handelt es sich um eineaus der FamilieGattung: PuyaSpezies: alpestrisDie Pflanze zeichnet sich durch ihre ungewöhnliche Blütenfarbe aus,die als einmalig in der Pflanzenwelt bezeichnet wird.Sie ist in Chile, Argentinien und Kalifornien beheimatet, blüht dort im Vorfrühling und ist eineWüstenpflanze, deren Blätter hellgrün auf der Oberseite und silbrig auf der Unterseite, mit Dornen und scharfen Kanten ausgestattet sind.Die Blüten sind wie abgebildet türkisfarben mit leuchtend orangefarbenen Staubbeuteln, die den Kolibris reichlich süßen Nektar spenden...Dieses Wissen habe ich mir auch nur auf meiner England-Reise angelesen, also vorher auch nicht besessen.Die Konfrontation mit dieserhatte mich natürlich neugierig gemacht ...;-)))Ich bedanke mich für das reichlich bekundete Interesse.....Viele Grüße...Ralf