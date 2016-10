H E R R des GELDES...

lauschten wir den Klängen eines Leierkastenmanns und amüsierten uns über einen Nymphensittich, der unserem "Hansi" auf die Feder genau glich und am Leierkasten munter hin und her kletterte...Als meine Frau als Dank ein Geldstück in die Büchse werfen wollte, nahm ihr der putzige Vogel die Münze aus der Hand und warf sie selbst in das Behältnis..., für mich natürlich ein besonderer Moment, den ich festhalten konnte.