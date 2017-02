Ein Z U F A L L, ein Hobby, eine lange Freundschaft...

greift in den Alltag ein und es entwickeln sich ganz neue ungeahnte Situationen und Möglichkeiten... Etwas ausholen muß ich allerdings um erzählen zu können, um was es geht.Im Februar des Jahres 1977, nach Beendigung des Fernstudiums, erreichte mich die 3. und letzte Aufforderung zur Musterung durch das Wehrkreiskommando der DDR. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete und wohnte ich mit meiner Familie in einer Dienstwohnung der Bank, zu deren Belegschaft ich seit 18 Jahren gehörte...Also schnell mal die Arbeit unterbrochen, hoch in unsere Wohnung, einen Mantel angezogen und ab ging es.................................Allerdings nicht sehr weit, denn auf der zwischenzeitlich frisch mit Bohnerwachs behandelten Holztreppe rutschte ich aus...und landete viel schneller als gedacht auf dem nächsten Treppenabsatz.Die Folge u.a. ein kompliziert gebrochenes rechtes Handgelenk, das im Krankenhaus anschließend operiert werden mußte...Damit hatte sich natürlich meine Dienstzeit bei der NVA für immer erledigt...!!!Was an diesem Tag imalso schmerzhaft begann, erwies sich im Nachhinein als ein Glücksfall...Die über Monate nach der OP. noch vorhandene Unbeweglichkeit meines Gelenkes machte eine mehrwöchige Arbeitstherapie erforderlich.In der dafür zuständigen Praxis wurde ich unter Anleitung einer jungenan Hand-Arbeiten, wie das Weben, Korbflechten und auch den Umgang mit Ton herangeführt...diese Begegnung eröffnete mir ein vollkommen neues, nämlich die Liebe zur Keramik im freien Aufbau und meiner Familie gleichzeitig eine bis in den heutigen Tag greifende tiefemit dieser Therapeutin.Mein Beitrag über dieses Jubiläum, das sich nun schonbewährt hat, war mir ganz einfach ein echtes Herzensbedürfnis, um "unserer" GABY mal ganz herzlichzu sagen...Wie schön, das es solche Zufälle im Leben gibt!!!