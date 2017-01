Bunt ist unsere Welt

Die unendliche Weite empfinden viele Menschen bei der Farbe. Auch wirkt sie auf Nachfragen beruhigend. Ob es wohl auch einen Grund hat, das die Mehrheit der Menschen die eine Jeans tragen auch hier diese Farbe nehmen.ist für mich gute Laune, die Sonne lacht und man hat Lust etwas zu unternehmen. Obwohl es auch heißt das sie die Farbe des Neides sein soll, ist es auch in einigen Ländern die Farbe der Götter. Helligkeit und Blumen wie zum Beispiel die Sonnenblume fallen einem bei gelb sofort ein.wirkt auf mich sanft und zerbrechlich, trugen früher die weiblichen Babys Strampelanzüge und Jäckchen in dieser Farbe. Mit dem Duft von Flieder und Lavendel wird die Farbein Verbindung gebracht. Die Filmwelt griff diese Farbe auch auf, stand sie dort für Selbstständigkeit und Unabhängig in den Zeiten als Frauen noch unterdrückt waren.steht für vieles. Für Wärme, Zorn und heißt es bei Menschen die temperamentvoll sind nicht auch sie hätten Feuer im Blut. Für viele ist diese Farbe ein „rotes Tuch“ andere empfinden sie als beruhigend. Keine Farbe wurde so oft für Dessous, galt sie auch als Farbe der Sünde und heute wird sie mit Sinnlichkeit verbunden. Mit dieser Farbe werden wir im Frühling begrüßt, wenn alles sprießt, es ist dasund sie steht auch für Fruchtbarkeit. Auch angenehm für die Augen, deshalb seinen die Tafeln in Klassenzimmern auch in dieser Farbe. Der Gang durch den grünen Wald hat für mich viel positives. Auch gibt es negatives, wenn vom Giftgrün gesprochen wird.Dassteht für Unschuld, Vollkommenheit was auch in dem Tragen von Brautkleidern zum Ausdruck kommen soll. Die Trauer wegen ihrer Dunkel- und Lichtlosigkeit bedeutet die Farbe, deshalb auch in dieser Farbe die Trauerkleidung. Jedoch findet man schwarz auch zu feierlichen Anlässen, der Frack und das kleine Schwarze für die Dame. Die Vorboten von schlechtem Wetter sind auch dunkle Wolken, die bedrohlich wirken. Nach einem Unwetter gibt es häufig den Regenbogen in vielen Farben der die Menschen erfreut. Auch wenn zur Zeit die Farben S C H W A R Z und W E I S S dominieren , wirken sie doch etwas positiver, wenn sich an Wintertagen der blaue Himmel und die Sonne sich blicken lassen.