Die Herbstzuchtprüfung des Weimaraner Klub fand in 2016 unter anderem auch um Hesel in /Niedersachsen statt.Auch eine Teilnehmerin des JGV Mittelhessen konnte die zweite Anlageprüfung für Weimaraner dort erfolgreich bestehen:Hedda Schirmeyer stellte am 24.09.2016 ihren Moritz vom Emstal im Rahmen dieser Prüfung vor. Moritz zeigte in allen Fächern sehr gute Leistungen.Starke 180 Punkte waren das Ergebnis für das mittelhessische Gespann!