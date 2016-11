JGV Mittelhessen: 9 Teams bestehen die Begleithundeprüfung beim SGHV Schwabendorf

Der Schutz- und Gebrauchshundverein Schwabendorf (SGHV) im Hundesportverband (HSVRM) führte am Samstag, den 12.11.2016 eine Begleithundeprüfung (BH) auf dem Gebrauchshundeplatz in Schwabendorf durch.Der JGV Mittelhessen hatte intern bei seinen Mitgliedern für die Teilnahme an dieser Prüfung geworben um vor allem den Anteil an VDH-geprüften Gebrauchshunden in seinen Reihen zu erhöhen.Die bestandene Begleithundeprüfung des VDH ist nämlich die Grundvoraussetzung um an den VDH-Gebrauchsprüfungen, wie Schutz- und Fährtenhundeprüfungen, teilnehmen zu können.Den kritischen Augen von Leistungsrichter Willi Heidler stellten sich insgesamt neun Teams, von denen alle die Begleithundeprüfung bestehen konnten.Capuchino, Führer Anneliese Voigt;MC'S Red Cloud in Heaven, Führer Lisa Voigt;Tessa, Führer Dr. Axel Mickenhagen;Nara vom Schwalmtor, Führer Dr. Felix Röder;Stonehunter Maracana Paula, Führer Dr. Möschet-Schild;Into vom Bremberg, Führer Klaus Arlt;Bronko vom Krebsbachtal, Führer Heiko Böhnert;Heather von der Wolfsdelle, Führer Wilfried Rang undvom SGHV Schwabendorf Raika vom Tatzelwurm, Führer Karl-Heinz Ohly.Der JGV Mittelhessen hatte für seine Teams die Prüfung als vereinsinterner Hubertus Cup / Pokalwettkampf gestaltet.Die Führer konnten je nach persönlichen Voraussetzungen und vereinsinternen Bestimmungen in den Kategorien Begleithund, Gebrauchshund oder Jagdgebrauchshund starten.In der Kategorie Begleithund führte Dr. Felix Röder mit Nara vom Schwalmtor, in der Kategorie Jagdgebrauchshund Heiko Böhnert mit Bronko vom Krebsbachtal. Bester Gebrauchshundeführer war Wilfried Rang mit seiner Heather von der Wolfsdelle. Aber auch die anderen erfolgreichen Teams konnten diese Prüfung sicher bestehen.