JGV Mittelhessen: 6 Teams bestehen die Begleithundprüfung bei der SV OG Lich

Der JGV Mittelhessen hatte intern bei seinen Mitgliedern für die Teilnahme an dieser Prüfung geworben um vor allem den Anteil an VDH-geprüften Gebrauchshunden in seinen Reihen zu erhöhen.Die bestandene Begleithundeprüfung des VDH ist nämlich die Grundvoraussetzung um an den VDH-Gebrauchsprüfungen, wie Schutz- und Fährtenhundeprüfungen, teilnehmen zu können.Den kritischen Augen von Leistungsrichter Gunter Endmann und Prüfungsleiterin, zugleich SV OG Lich-Vorsitzende, Heike Merkelbach stellten sich insgesamt acht Teams, von denen sechs Teams die Begleithundeprüfung bestehen konnten.Lovely Little Angel's Nayu, Führer Silvia Simon;Lotta, Führer Corinna Bender;Wichtelchen Flora, Führer Manuela Treulieb;Leon, Führer Birgit Koch;Billy von der Niddamühle, Führer Manuela Treulieb;Vero vom Mayener Hinterwald, Führer Martin LauerDer JGV Mittelhessen hatte für seine Teams die Prüfung als vereinsinterner Hubertus Cup / Pokalwettkampf gestaltet.Die Führer konnten je nach persönlichen Voraussetzungen und vereinsinternen Bestimmungen in den Kategorien Begleithund oder Jagdgebrauchshund starten.In der Kategorie Begleithund führte Manuela Treulieb mit Billy von der Niddamühle, in der Kategorie Jagdgebrauchshund Martin Lauer mit Vero vom Mayener Hinterwald. Aber auch die anderen erfolgreichen Teams konnten diese Prüfung sicher bestehen.