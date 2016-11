JGV Mittelhessen: 4 Teams bestehen die Begleithundprüfung beim SGHV Schwabendorf

(Amöneburg, JGV MH-Geschäftsstelle)



Der Schutz- und Gebrauchshundverein Schwabendorf (SGHV) im Hundesportverband (HSVRM) führte am Sonntag, den 13.11.2016 eine Begleithundeprüfung (BH) auf dem Gebrauchshundeplatz in Schwabendorf durch.

Mit als teilnehmende Hundeführer dabei waren auch Mitglieder des Jagdgebrauchshundverein (JGV) Mittelhessen, die sich und ihre Gebrauchs- und Begleithunde den Anforderungen dieser Prüfung des Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH) stellten.



Der JGV Mittelhessen hatte intern bei seinen Mitgliedern für die Teilnahme an dieser Prüfung geworben um vor allem den Anteil an VDH-geprüften Gebrauchshunden in seinen Reihen zu erhöhen.

Die bestandene Begleithundeprüfung des VDH ist nämlich die Grundvoraussetzung um an den VDH-Gebrauchsprüfungen, wie Schutz- und Fährtenhundeprüfungen, teilnehmen zu können.

Den kritischen Augen von Leistungsrichter Manfred Motz stellten sich insgesamt sechs Teams, von denen vier die Begleithundeprüfung bestehen konnten.



Es haben bestanden:



Devil' Paintbrush; Führer Christin Schildwächter:

Marlon; Führer Carolin Walzer;

Iwan vom Bremberg; Führer Sabine Bleike;

Yanka von der Münzenburg; Führer Angela Rudewig



Der JGV Mittelhessen hatte für seine Teams die Prüfung als vereinsinterner Hubertus Cup / Pokalwettkampf gestaltet.

Die Führer konnten je nach persönlichen Voraussetzungen und vereinsinternen Bestimmungen in den Kategorien Begleithund oder Jagdgebrauchshund starten.

In der Kategorie Begleithund führte Carolin Walzer mit Marlon, in der Kategorie Jagdgebrauchshund Angela Rudewig mit Yanka von der Münzenburg.

Aber auch die anderen erfolgreichen Teams konnten diese Prüfung sicher bestehen.

