Europäischer Kammermusikworkshop Altomünster

Europäischer Musik Workshop Altomünster



Nach dem Jubiläum im vergangenen Jahr geht der Europäische Musikworkshop Altomünster in die nächste Dekade. Die wichtigsten Daten und Fakten auf einen Blick: Der 11. EUMWA findet vom 15. bis 22. April wie gewohnt im Markt Altomünster statt. Die Anmeldung für Teilnehmer ist noch bis 28. Februar möglich.

Der EUMWA fördert grenzübergreifend den kulturellen Austausch: Renommierte Dozenten unterrichten Nachwuchsmusiker aus ganz Europa in instrumentaler und vokaler Kammermusik, tägliche Konzerte geben der Öffentlichkeit Einblick in die Arbeit und die Entwicklung der Teilnehmer. Eigens für Kinder gibt es Workshops in Improvisation und Ensemblespiel.

Der Kurs selbst teilt sich in die Bereiche Masterclass und Workshop. In der Masterclass werden große Werke der Kammermusik mit Studenten und Absolventen von Musikhochschulen, Instrumentalpädagogen, jungen hochbegabten Musikschülern und ambitionierten Laien einstudiert. Der Workshop richtet sich an Kinder und Jugendliche, die die Grundfertigkeiten ihres Instruments beherrschen und macht mit Kammermusik und Ensemblespiel vertraut.

Die Dozenten sind Markus Kreul, Klavier / Künstlerischer Leiter (Altomünster); Sonja Korkeala, Violine (Finnland); Guido Schiefen, Violoncello (Luzern); Norbert Kaiser (Stuttgart); Dominik Wortig, Gesang (Augsburg); Raphael Gärtig, Flöte (Dresden); Linde Dietl, Klavier (München); Sebastian Caspar, Assistent Violine (Berlin); Nino Gurevich, Assistentin Klavier (Georgien) und Phil Mullen, Improvisation (London)

Eingeladen sind Instrumentalisten, Sänger, Ensembles jeder Besetzung und Komponisten; die Repertoireplanung und Ensemblebildung erfolgt nach Absprache mit der Kursleitung.

Auf der Homepage www.eumwa.de stehen alle Informationen, dort gibt es auch ein Anmeldeformular. Flyer und Anmeldeformular schickt auch das Informationsbüro zu: Marktplatz 7, 85250 Altomünster, Telefon (08254) 9997-44, Fax -744, infobuero@altomuenster.de. Inhaltliche Fragen beantwortet der künstlerische Leiter Markus Kreul unter info@eumwa.de.