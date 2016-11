15 Jahre Nikolausbasar im Christlichen Spalatin-Gymnasium – Schule in freier Trägerschaft öffnet wieder ihre Türen

Schon zum 15. Mal in der Adventszeit laden wir Spalatiner herzlich interessierte Schüler und deren Eltern ein, unsere Schule samt Schulkonzept näher kennenzulernen. Als christliche Schule, die für alle offen steht, werden christlicher Glaube und christliche Werte wie die Freude an einem verantwortungsbewussten und rücksichtsvollen Miteinander gelebt.

Am 03. Dezember 2016 bieten wir in der Zeit vom 14.00 bis 17.00 Uhr auch in diesem Jahr wieder ausreichend Gelegenheit, sich einen Eindruck von der Vielseitigkeit unserer Schule zu verschaffen. Nicht nur die Schüler der Klassenstufe 5 bis 12 zeigen, was sie in den unterschiedlichen Fächern bisher erarbeitet haben, sondern auch die Lehrer informieren an diesem Tag über die Arbeit der Fachschaften, sie stellen besondere Inhalte unseres Unterrichts vor und beantworten gern pädagogische und fachdidaktische Fragen. Die Schülermitverwaltung organisiert Schulhausführungen und der Förderverein, die Schulleitung sowie die Elternvertretung informieren über das Konzept unserer Schule und Möglichkeiten der gemeinsamen Zusammenarbeit. Besonders herzlich laden wir natürlich alle interessierten Viertklässler zu einer Schnupperstunde in den Fächern Latein und Französisch ein. Im Sekretariat werden Gesprächstermine für die Anmeldewoche im März vergeben. Für das kulinarische Wohl sorgen wie immer unser Schülercafé und die 12. Klassen. Dieser erlebnisreiche Tag wird abgerundet durch unser Adventskonzert um 17.00 Uhr in der Aula. Traditionelle und moderne Advents- und Weihnachtslieder werden gesungen von unseren Spalatin-Chören samt Lehrerchor. Zum 15. Geburtstag der Schule hat sich erstmals ein Elternchor zusammengefunden. Auch der Nikolaus hat versprochen, eine neue Geschichte und eine kleine Überraschung für die jüngeren Besucher mitzubringen.

Mehr Informationen finden Sie unter www.spalatin-gymnasium.de. Das Spalatin-Gymnasium ist offen für alle, eine konfessionelle Bindung ist keine Bedingung.

Birgit Kriesche (Schulleiterin) unterstützt vom „Niko-Team“ Nadine Discher und Anne Geißler