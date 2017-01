Die Theatergruppe ´s Brucker Brett´l e.V. spielt die Komödie „Hundswetter“ von Brigitte Buc unter der Regie von Monika Märk.

Es regnet, besser gesagt es schüttet ununterbrochen - kurz gesagt es ist das reinste Hundewetter.So wird ein kleines Café der Zufluchtsort für drei Frauen, die hier zufällig aufeinander treffen.Aus Platzmangel müssen sie alle an einem Tisch im Hinterzimmer sitzen und werden so zu einer Schicksalsgemeinschaft.Helen, taffe Geschäftsfrau und Mutter die kurz vor dem Burnout steht, Lulu, die alleinerziehende Dessous-Fachverkäuferin und Gabriele, der tablettensüchtige Single.Eine ganz Nacht lang reden, trinken und streiten die drei, Illusionen werden zerstört, Schwächen offenbart, ganze Lebensentwürfe werden in der Nacht über den Haufen geworfen.Das alles passiert unter den wachsamen Augen des spöttischen Kellners, der Mühe hat, die zunehmend angetrunkenen Frauen zu bändigen.Freitag 17.03., 24.03., 31.03., 07.04., 21.04.Samstag 18.03., 25.03., 01.04., 08.04., 22.04.Sonntag 19.03., 26.03., 02.04., 09.04. und 23.04.2017Freitags und samstags um 20 Uhr (Einlass ab 18:30 Uhr) undsonntags ab 19 Uhr (Einlass ab 17:30 Uhr)in der Brett’l-Scheune beim Steffelwirt (Dorfstraße 7, 82239 Biburg).- telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 18:00 Uhr unter 0176/ 64622782- online über www.bruckerbrettl.de. Bei vorheriger Überweisung liegen bestellte Karten am Veranstaltungstag an der Abendkasse bereit.- oder ab 24.02.2017vor Ort jeweils freitags, 17.00 bis 18.00 Uhr bei Familie Pulfer,Augsburger Str. 13, 82256 Fürstenfeldbruck, Telefon 0176 / 646 22 782Anregende Unterhaltung wird garantiertMehr Informationen gibt es unter www.bruckerbrettl.de