's Brucker Brett'l spielt KIndertheater "Und weil sie nicht gestorben sind..."

Alling : Steffelwirt (Brettl-Scheune) |

Kinder- und Jugendtheater: Unsere Theatergruppe (insgesamt 27 Schauspieler zwischen einem Jahr und über 65 Jahren) spielt „Und weil sie nicht gestorben sind…“- ein fantastisches Märchentheater ab 3 Jahren unter der Regie von Susanne Droth und Birgit Tobisch-Haupt, die das Stück auch selbst geschrieben haben.

Zum Inhalt: Wie heißt eigentlich Aschenputtels Tochter? Oder der Sohn vom Froschkönig?

Wie - das weiß keiner. So eine Pleite! Da hat man schon so berühmte Eltern, die jedes Kind kennt und ist selbst völlig unbekannt. Aber: Das wird sich jetzt ändern!

Kommt doch vorbei und seht es euch selbst an…



Wir empfehlen das Stück für Märchenkenner ab 3 Jahren.



Aufgeführt wird das Märchen ab dem 27. November bis einschließlich 18. Dezember 2016.

samstags und sonntags ab 16 Uhr (Einlass ab 15:30 Uhr)

in der Brett’l-Scheune beim Steffelwirt (Dorfstraße 7, 82239 Biburg).



Der Eintritt kostet 6.- € pro Person.

Vorbestellungen und Kartenverkauf

ab sofort

- telefonisch von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 18:00 Uhr unter 08141 / 290816 oder 0176/ 64622782 ebenfalls möglich.

- online über www.bruckerbrettl.de. Bei vorheriger Überweisung liegen bestellte Karten am Veranstaltungstag an der Kasse bereit.

- vor Ort jeweils freitags, 16.00 bis 18.00 Uhr bei Familie Pulfer,

Augsburger Str. 13, 82256 Fürstenfeldbruck,

Telefon 0 81 41 / 29 08 16 oder 0176 / 646 22 782



Mehr Informationen gibt es unter www.bruckerbrettl.de