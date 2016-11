Vorläufe Kreismeisterschaft 2016

A-Jugend gibt beide Punkte ab. In Pöttmes und in Edelhausen fanden die Vorläufe zur Kreismeisterschaft statt.Da der Gegner aus unbekannten Gründen nicht zum Spiel erschien, holte sich die vierte Herrenmannschaft die ersten beiden Punkte der Saison.Die A-Jugend musste am Mittwoch in Karlshuld antreten und büßte dort beide Punkte ein. Die Starterinnen Eileen Hauke (378) und die Gastspielerin aus Mühlried Alina Mirwald, mit sehr guten 449 Holz, verloren ihre Spiele und büßten zudem 116 Kegel ein. Schlussspieler Nicolai Weigl, gute 429 Holz, konnte neben dem Gewinn seines Mann-schaftspunktes, 37 Holz gutmachen.Von den Vorläufen zur Kreismeisterschaft kehrten die Aichacher Teilnehmer mit folgenden Ergebnissen zurück:Mit folgenden Ergebnissen und Plätzen kehrten die Herren aus Pöttmes zurück Daniel Tuffentsammer, 562 Holz und Platz 9, Dominik Seebach (557/13), Christian Müller (545/19), Manfred Kappel (528/32).Gertraud Hermann landete bei den Seniorinnen B, mit 453 Holz auf Platz sieben. Bei den Senioren B erkegelte sich Adolf Öchsler jun. mit 544 Holz den vierten Platz, Jürgen Küchler (427) landete abgeschlagen auf Platz 23. Bei den Junioren erkegelte sich Josef Heil (545) den vierten Platz.19.00 Uhr ESV Ingolstadt 1– Herren 1,12.45 Uhr Herren 4 – TSV Ingolstadt 4, 15.00 Uhr Herren 3 – SV Eitensheim 2, 17.15 Uhr Frauen 1 – FSV 1976 Ingolstadt Frauen 1,10.00 Uhr Jugend B 1 – KV Karlshuld B 1.