Aichachs Schwabenpokalfahrer im Jugenkartslalom zu Gast in Kaufbeuren

So fanden sich die beteiligten Vereine, unter ihnen der MC Aichach mit einer großen Abordnung, ein, um die gewerteten Fahrer zu feiern. Mindestens fünf Läufe in der Schwabenrunde mussten in diesem Jahr vom Fahrer gewertet werden, um im Endklassement gewertet werden zu können.Der Saal war gut besucht und nach einer kurzen Begrüßung erfolgte die Vergabe der ersehnten Pokale.Drei Aichacher standen auch in diesem Jahr bei der Siegerehrung erfolgreich auf dem Podest.Leon Ehleider wurde in der Klasse 2 Schwabenpokalsieger und wiederholte damit seinen Erfolg vom Vorjahr, Massimo Ziegler in der Klasse 3 holte sich diesen Titel bereits das fünfte Mal in Folge und Markus Gutmann wurde in seinem letzten Teilnahmejahr noch erfolgreicher Dritter in der Klasse 6.Die weiteren Platzierungen aus Aichacher Sicht:K1: 11. Adrian Limmer, 12. Stefan Habek, 13. Hannah Weiher.K2: 8. Elias Schwarzmeier, 14. Tobias Biasizzo, 17. Ulrike Stolz, 18. Timo Bellenbaum, 25. Katharina Lichtenberger, 26. Noah Schipf.K3: 4. Jim de la Vigne, 10. Niklas Stahler, 16. Alexander Biasizzo, 17. Matthias Stolz, 18. Niklas Feiler, 21. Paul Schneider, 23. Danny Friedl, 24. Yasmin Bellenbaum.K4: 7. Tobias Reitz, 8. Jannik Pohl, 10. Vanessa Witzenberger.K5: 4. Mario Herrmann.Nach der Siegerehrung gab es noch die ein oder andere interessante Informationen zum Schwabenpokal und den Läufen in 2017. Die Kartfahrer freuen sich bereits jetzt auf die nächste Saison und können in der bevorstehenden Winterpause regenerieren.Der MC Aichach gratuliert sehr herzlich allen Fahrern zu ihren Erfolgen in 2016 und dankt dabei auch den ehrenamtlichen Helfern und Eltern, die das Bestehen des Vereins erst möglich machen.