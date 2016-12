Neue Broschüre: Bier- und Wirtsgärten im Wittelsbacher Land

- jetzt kostenlos eintragen!



Unter den Broschüren im Landkreis gehört er zu den absoluten Rennern und zum Nachschlagen auf die Schnelle ist er in der Freiluftsaison unverzichtbar: Der Bier- und Wirtsgartenführer für das Wittelsbacher Land.

Im kommenden Frühjahr soll die Neuauflage fertig sein und ab da unter die Leute gebracht werden. Wer mit seinem Bier- oder Wirtsgarten kostenlos darin vertreten sein möchte, kann sich ab sofort eintragen. Der Eintrag zu jeder Gastronomie beinhaltet Bild und Text, z. B. mit den Öffnungszeiten oder auch mit den besonderen Schmankerln, die geboten sind. Dazu wird es in der Broschüre eine Landkreiskarte mit dem Standort jedes einzelnen Bier- und Wirtsgartens geben.Verteilt wird der Biergartenführer dann bereits ab März auf den Messen wie der Augsburger Frühjahrsausstellung afa, der WI-LA in Aichach und der Paartaler Leistungsschau in Kissing sowie anschließend an mehreren Stellen im Wittelsbacher Land. Mit einer Auflage von 10 000 Stück wird er in der gesamten Region den Sommer über gerne zur Hand genommen, um den nächsten Radelausflug oder den Familienwandertag zu planen.Falls Sie Ihren Bier- oder Wirtsgarten kostenlos in der neuen Broschüre des Wittelsbacher Land e. V. "Bier- und Wirtsgärten im Wittelsbacher Land" präsentieren möchten, nutzen Sie bitte das Formular unter nachfolgendem Link: http://wittelsbacherland.de/anmeldung-broschuere.html Hier geht es zum alten "Bier- und Wirtsgartenführer" aus 2013:Für Rückfragen melden Sie sich bitte unter 08251 / 92-257 oder per Mail an info@wittelsbacherland.de.