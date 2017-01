Seminar: Worauf kommt es im Sozialen in der Arbeitswelt an?

Aichach : Schloss Blumenthal |

Seminarleiter Prof.Dipl.Ing. Karl-Dieter Bodack. Das Seminar knüpft an den Vortrag: Gute menschliche Beziehungen – Erfolgreiche Unternehmen – Wie ist das zu schaffen?

vom Vorabend an. Themen nach Wünschen der TeilnehmerInnen, z.B. Vertiefung und breitere Ausführung seiner praktischen Erfahrungen mit sozialen Gesetzmässigkeiten und Prozessen, gerechte Lohngestaltungsprozesse in Betrieben…



Veranstaltungsort: Freiraum



Kosten 35€,



Anmeldung: p.frommherz@me.com