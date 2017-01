Seminar Forum Blumenthal: Was ist Geld? mit Gregor Schäfer 9:00-13:00

Aichach : Schloss Blumenthal |

Forum Blumenthal: Seminar zum Thema – Von der Steinzeit in die Scheinzeit mit Gregor Schäfer



Geld hat in unserer Welt eine exorbitante Bedeutung. Worin aber besteht diese und was machtGeld überhaupt zu dem was es ist? Wer könnte diese Fragen besser beantworten als einer, der den Umgang mit Geld gelernt hat und die Dinge gerne humorvoll hinterfragt? Gregor Schäfer, gelernter Banker, Politologe und Kabarettist, stellt unterhaltsam dar, wie Geld historisch entstanden ist und heute noch tagtäglich entsteht, und fragt nach, worin die Macht des Geldes tatsächlich liegt, welche Vor- und Nachteile es hat und ob unsere heutige Welt ohne Geld überhaupt vorstellbar wäre. In der vierteiligen Veranstaltungsreihe gibt der Dozent einen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Geldes im Allgemeinen sowie in die Vorläufer des heutigen Bankwesens. Dabei werden ausgewählte Schwerpunkte vertieft und historische Entwicklungen immer wieder mit tagespolitischen und alltäglichen Ereignissen aus dem Bereich Geld und

Finanzen in Zusammenhang gebracht. Im Rahmen der vier Veranstaltungen sollen letztlich geldphilosophische Fragen aufgeworfen und beantwortet werden, die hilfreich sind, das

allgegenwärtige Thema Geld einfacher erfassen zu können

Veranstaltungsort: Freiraum



Kosten: 35 €



Anmeldung: p.frommherz@me.com