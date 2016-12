CSU Aichach sagt DANKE

Besinnliche Weihnachtsfeier im Aichacher Schützenheim

Am 2. Advent feierte traditionell die CSU Aichach ihre Weihnachtsfeier, die Vorsitzender Josef Dußmann unter das Motto "DANKE" stellte.Zu Beginn gedachte man dem Verstorbenen Stadtrat Stefan Stocker und dankte ihm für seine großartige Arbeit im Ortsverband Aichach. Die Gedenkminute wurde mit einem passenden Musikstück des Sextetts untermalt. Im Anschluss bedankte sich der Vorsitzende bei allen Mitgliedern für die Treue und großartige Teilnahme an den Veranstaltungen, bei seinem Vorstand für die gute und zuverlässige Zusammenarbeit, sowie den Schützen, die bei vielen Veranstaltungen im Schützenheim die Bewirtung übernehmen.Das sehr schön geschmückte Schützenheim war heuer bis auf den letzten Platz gefüllt, was das Organisationsteam um Michaela Böck und Susanne Marb sichtlich freute. Bei Glühwein und Stollen lauschten die Anwesenden den Geschichten und den Musikstücken, vorgetragen von Musikern der Aichacher Musikschule unter der Leitung von Frau Augsburger. Beim gemütlichen Teil ließen sich die Gäste die gute Gulaschsuppe schmecken.