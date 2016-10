Vortrag am 100. Todestag von Kaiser Franz Joseph I. im Sisi-Schloss

Wer kennt nicht Kaiser Franz Joseph I. von Österreich aus dem Film „Sissi“, gespielt von Karlheinz Böhm. Der Kaiser, einer der mächtigsten Männer seiner Zeit, führte auch ein Privatleben. Aber wer war der Kaiser im Privaten, als Sohn, Ehemann und Vater?



Der guterzogene Sohn einer dominanten Mutter, die der einzige Mann am Hofe war, wie Erzherzogin Sophie damals tituliert wurde. Ein Herrscher, der in Kaiserin Elisabeth, genannt Sisi, seine große Liebe fand. Oder der liebenswürdige, aber auch strenge Vater, der auch mal mit seinen Enkelkindern herumtollte.



Am 21. November jährt sich der Todestag des Kaisers zum 100. Mal. Dies und vieles mehr erfahren Sie von Brigitte Neumaier am Montag, den 21. November 2016, um 14.00 Uhr im Sisi-Schloss in Aichach-Unterwittelsbach. Einlass 13.30 Uhr.

Der Eintritt ist frei!



Weitere Informationen erhalten Sie im Info-Büro unter Telefon 08251 902-0.