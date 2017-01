Silvester Galaball 2016 in Aichach

Der Vorsitzender des TSV Aichach, Klaus Laske konnte in der elegant geschmückten TSV-Halle zahlreiche Gäste, darunter seine Ehefrau und Kreisvorsitzende des BLSV, Brigitte Laske, sowie die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Birgit Cischek begrüßen. Einige Ehrengäste hatten sich aus gesundheitlichen Gründen, wie auch Bürgermeister Klaus Habermann entschuldigt.Nach einigen Tanzrunden der Showband Cornelius & Friends mit Sängerin Andrea Gres hieß es dann: "Vorhang auf, Bühne frei".Die Paartalia Faschingsgesellschaft zeigte das erste Mal ihr komplettes Show-Programm.Erst kamen die Kindergarde, Teeniegarde und Jugendgarde, angekündigt von den beiden Hofmarschällen Tamara Stolz und Fabian Schmaus auf die Bühne.In bunten Zirkuskostümen tanzten sie als Akrobaten, Clowns, Löwen, Tiger und Dompteuren in der Paartalia Zirkusmanege.Bald folgte der Einmarsch des großen Hofstaats der Paartalia, angeführt durch Hofmarschal Roland Hannak.Nach dem Martina Reh, Irene Rung, Heinz Mannweiler und Werner Süßner mit dem Faschingsorden ausgezeichnet wurden, tanzten seine Tollität Prinz Christoph I. und ihre Lieblichkeit Prinzessin Andrea ihren Walzer zu "Halleluja" von Alexandra Burk.Zwischenzeitlich machte sich die Prinzengarde auf die Reise in der Theaterwelt der 20er Jahre, begleitet vom Prinzenpaar . Mit den Showteilen "Charleston" und mit " Moulin Rouge" zeigten sie professionelle Tanzeinlagen mit spektakulären Hebefiguren in bezaubernden Kostümen.Bevor dann die Vorhang fiel und die Bühne wieder von den Ballgästen besetzt wurde, bekamen die Aktiven der Paartalia großen Applaus für ihr tolles, stimmungsvolles Showprogramm.Anschließend durften die Ballgäste selbst das Tanzbein schwingen. Den Jahreswechsel konnte man mit in Nebel verschwundenen Silvesterraketen und mit einem Glas Sekt begrüßen.