Offene Bühne in Blumenthal (Aichach) am 29.10.2016

Aichach : Freiraum, Schloss Blumenthal |

Am kommenden Samstag, den 29.06.2016 ist es endlich wieder soweit: Die erste OFFENE BÜHNE in Blumenthal nach der Sommerpause! Vielseitige Musik (insgesamt drei verschiedene Acts) sowie Comedy und Kabarett warten auf Euch! Zwischendurch wie immer das Neueste und Absurdeste aus der Finanzwelt, diesmal widmen wir uns aus aktuellem Anlass insbesondere der Deutsche Bank.



Durch das Programm führt wie gewohnt der Moderator und Kabarettist Gregor Schäfer.



Datum: 29.10.2016

Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Freiraum in Blumenthal

Eintritt: 7 Euro

Dauer: gut 90 Minuten