Aichach : Schloss Blumenthal |

Am Samstag den 28.1.2017 findet die erste offene Bühne in Schloss Blumenthal im neuen Jahr statt.



Und diese Show wird es garantiert in sich haben: Es kommen mit "Musik in Aspik" und "Lichtspiele" (ehemals "Al Mutti") zwei erstklassige musikalische Acts. Garantiert strapaziert wird das Zwerchfell durch die preisgekrönte Kabarettistin Andrea Limmer sowie den ebenfalls im Genre Kabarett beheimateten Wolfgang Kauth. Durch das Programm führt wie gewohnt Moderator und Kabarettist Gregor Schäfer.



Das Ganze findet wie üblich im Freiraum statt, der Eintritt beträgt 7,00 €.