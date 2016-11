Am kommenden Samstag, den 26.11.2016 findet die LETZTE OFFENE BÜHNE in Blumenthal IN 2016 statt!Musik in den verschiedensten Spielarten (insgesamt 3 Acts) sowie Kabarett sind dieses Mal in einem einmal mehr sehr schönen Programm geboten.Zwischendurch wie immer das Neueste und Absurdeste aus der Kategorie: Geld regiert die Welt! Aus aktuellem Anlass widmen wir uns natürlich der US-WAHL.Das Ganze läuft im Freiraum, Eintritt 7 €.Aktuelle Infos unter http://www.facebook.com/offene.buehne.blumenthal