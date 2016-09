Julia Schwebke - Chansons

Bayern-Premiere ihres neuen Chanson-ProgrammsEin Abend über ehrliche, herrliche, entbehrliche, verrückte, beglückte, verzückte, bestechliche, zerbrechliche, unsäglich unsächliche…über Menschen eben! Lachend, weinend, sehnsüchtig, auffällig, hinreißend!Lieder von G. Kreisler, K. Wecker, B. Brecht, Brel u.a.Gesang: Julia SchwebkeKlavier: Siegmar GradlGedichte von Sophie Schwebke.Julia Schwebke ist 1978 in München geboren und dann in Aichach aufgewachsen. 2001 ging sie nach Berlin um dort Schauspiel zu studieren. Seit 2006 arbeitet sie in Berlin als freie Schauspielerin und Sängerin. Sie ist Schülerin der bekannten Chansonsängerin und Brecht – Interpretin Gina Pietsch. „Der Chanson – Gesang ist meine berufliche Leidenschaft neben der Theaterarbeit und meinen Schauspiel und Sprecherziehungsworkshops für Kinder und Jugendliche“, sagt die Schauspielerin.Siegmar Gradl studierte Korrepetition und Musikpädagogik an der Musikhochschule „Hans Eisler“ in Berlin. Er arbeitet als Korrepetitor, freier Klavierspieler und Organist.Sophie Schwebke, die Autorin der Gedichte, ist ausgebildete Goldschmiedin und Graveurin. Sie widmet sich seit ihrer Jugend der Lyrik.