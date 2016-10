Aichach : Freiraum, Schloss Blumenthal |

17.März 2017 20.00 Uhr:



Vortrag: Gute menschliche Beziehungen – Erfolgreiche Unternehmen – Wie ist das zu schaffen?



Es gibt Gesetzmäßigkeiten, mit denen das Zusammenleben und -arbeiten so gestaltet werden kann, dass es „menschlich“ und erfolgreich werden kann. Prof. Dipl.-Ing. Karl-Dieter Bodack hat als Hochschullehrer, bei der DB, in Unternehmen und gemeinnützigen Einrichtungen diese Gesetzmäßigkeiten erforscht und in die Praxis umgesetzt.



Veranstaltungsort: Freiraum, Eintritt: 7 €, mit Seminar am Samstag 40€



18. März 2016, 9.00 – 13.00 Uhr:



Seminar: Worauf kommt es im Sozialen in der Arbeitswelt an?



Seminarleiter Prof.Dipl.Ing. Karl-Dieter Bodack. Das Seminar knüpft an den Vortrag vom Vorabend an. Themen nach Wünschen der TeilnehmerInnen, z.B. Vertiefung und breitere Ausführung seiner praktischen Erfahrungen mit sozialen Gesetzmässigkeiten und Prozessen, gerechte Lohngestaltungsprozesse in Betrieben…



Veranstaltungsort: Freiraum; Kosten 35€, Anmeldung: p.frommherz@me.com