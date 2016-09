Die Gruppe "Westufer" beim Canada in Mauerbach

Aichach-Mauerbach Die Gruppe „Westufer“, eine aufstrebende Gruppe im Bereich Kultur und Musik mit Wurzeln im Wittelsbacher Land, gastiert demnächst beim CANADA in Mauerbach. Am 10. November 2016, 20.15 Uhr, werden die beiden Musiker und Kabarettisten Dr. Windlfendt alias Dr. Wilfried Müller, gelernter Tierarzt, der ursprünglich aus Mering kommt und Luggi (Ludwig) Veit, Musiker aus München, nicht nur das Wirken und den Humor von Karl Valentin in die neue Zeit bringen, sondern auch zwischen den Wortbeiträgen hochkarätige bayerische Musik, etwas wie Austro-Pop, tiefgründig und erfrischend zum Besten geben. Mit ihrem Programm aus Musik und Kabarett, Monologe, Dialoge und Couplets von Karl Valentin, so wie alte und neue bayerische Lieder kommt mit

„Westufer“ die oberbayrische und münchnerische Seele auf die Bühne. Schnörkellos wie die Menschen dort selbst, eine Mischung aus Humor und Melancholie, durchsetzt mit abrupten Ausbrüchen von Schimpfen, Nörgeln oder Granteln. Das Lachen deckt vordergründig die Traurigkeit zu, um diese gerade dadurch noch zu vertiefen. Zwischen Wortsalat und Missverstehen findet sich immer noch Platz für ein Couplet. Dazu gibt es Lieder und Musik aus der Vergangenheit bis zur Gegenwart. Die Besucher erwartet ein humorvolles und beseeltes Spektakel, voll Lebensfreude und Hintersinn. www.westufer.de