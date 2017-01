AWO Ortsverein Aichach startet ins neue Jahr 2017

Aichach : Gasthof Specht |

Kaiserin Elisabeth: Meine Töchter



Der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt in Aichach startet in das neue Jahr mit einem Vortrag über die Kaiserin Elisabeth. Das kurzweilige Referat von Brigitte Neumaier gibt Einblick in das Familienleben von Sisi und ihren Töchtern. Bei Kaffee und Kuchen werden wir bei interessanten Gesprächen einen geselligen Nachmittag verbringen:

Donnerstag, 19.01.2017 um 15.00 Uhr im Gasthof Specht, Aichach.

Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen würden wir uns über eine Anmeldung freuen: Kristina Kolb-Djoka Tel. 0157-57082461