Aichach : Rathaus |

"Pentimenti" werden auch "Reuestriche" genannt. Sie weisen ein Kunstwerk als Original aus.

In der Ausstellung von Dr. Nicole Mahrenholtz im Aichacher Rathaus sind Skizzen und Studien in Acryl, Bleistift oder Tusche zu sehen.

Es geht um Gesichter und Geschichten, die sie erzählen.



Die Ausstellung ist noch bis 5. März zu folgenden Öffnungszeiten zu sehen:

Mo-Fr: 8.00-12.30 Uhr

Mo-Di: 13.30-16.00 Uhr

Do: 13.30-18.00 Uhr