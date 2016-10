Aichacher Christkindlmarkt rund ums Rathaus

Aichach : Aichach, Stadtplatz |

Erleben Sie den familiären Aichacher Christkindlmarkt am historischen Stadtplatz! An den Wochenenden bringen Glasbläser, Eisschnitzer oder Alphornbläser große und kleine Gäste zum Staunen.

Das Rathaus wird ab 1.12. zum Adventskalender. Täglich um 17.30 Uhr öffnet der Nikolaus mit seinen Engeln ein Fenster.





Öffnungszeiten:

25.11. -23.12.2016

Mo. – Do. 17 -20 Uhr

Fr. 17 – 21

Sa. und So. 14 – 21 Uhr











Rahmenprogramm:



1. ADVENTSWOCHENENDE

Freitag, 25.11.2016

17.00 Uhr Festliche Eröffnung durch den Ersten Bürgermeister Klaus Habermann und das Aichacher Christkind mit seinen Engeln, musikalisch begleitet von der Aichacher Stadtkapelle.



Samstag, 26.11.2016

ab 14.00 Uhr Glasbläservorführung mit Hubert Asam im Aktionszelt

ab 17.00 Uhr Die Baarer Alphornbläser präsentieren ihr Repertoire von getragen bis modern.



Sonntag, 27.11.2016

ab 14.00 Uhr Glasbläservorführung mit Hubert Asam im Aktionszelt

12.30 – 17.30 Uhr Verkaufsoffener Sonntag

13.00 – 20.00 Uhr Alternativer Christkindlmarkt auf dem Schlossplatz

14.00 – 20.00 Uhr Advents- und Weihnachtslieder von der Drehorgel mit Jürgen Laufer. Er verkörpert den klassischen Drehorgelspieler in Frack und Zylinder und begeistert mit seinen Melodien von Damals bis Heute.





2. ADVENTSWOCHENENDE

Freitag, 02.12.2016

ab 17.00 Uhr Motorsägen-Künstler Anton Schwarzmann zeigt filigrane Holzarbeiten mit der Säge



Samstag, 03.12.2016

ab 14.00 Uhr Glasbläservorführung mit Hubert Asam im Aktionszelt

18.30 + 20.00 Uhr Die Crazy Oak Big Band sorgt mit modernen Weihnachtliedern für Stimmung am Stadtplatz.



Sonntag, 04.12.2016

ab 14.00 Uhr Glasbläservorführung mit Hubert Asam im Aktionszelt

14.30 Uhr Weihnachtlicher Auftritt der Kinder vom Kindergarten Griesbeckerzell

19.00 Uhr Der Liederchor Aichach präsentiert ein Medley aus deutschen und anderen Weihnachtsliedern.





3. ADVENTSWOCHENENDE

Freitag, 09.12.16

ab 17.00 Uhr Motorsägen-Künstler Anton Schwarzmann zeigt filigrane Holzarbeiten mit der Säge

19.00 Uhr Mittelalterliche Nachtwächterführung mit Franz Gutmann. Unkostenbeitrag: 5 Euro (inklusive ein Glühwein und eine Bratwurst), Treffpunkt und Anmeldung ab 18.30 Uhr im Aktionszelt vor der Sparkasse



Samstag 10.12.16

15.00 – 17.30 Uhr Das Christkind malt mit Kindern im Aktionszelt

18.30 + 20.00 Uhr Weihnachtskonzert mit dem „IG-Rock- Ensemble”. Ein stimmungsvoller Abend für Jung & Alt, bunt gemischt mit alten und aktuellen „Christmas on the Rock`s“-Liedern.



Sonntag, 11.12.2016

14.00 – 17.00 Uhr Kerzenziehen mit Gerda Zach im Aktionszelt

14.30 Uhr Theater Knuth „Robin Hut“ – eine Kaspergeschichte vom Sherwood Forrest. Im Sherwood Forrest haust der Räuber Knubbelbum. Als Robins Großmutter beim Beerenpflücken entführt wird und kurz darauf auch noch der Sheriff von Notthingham verschwindet, macht sich Robin auf den Weg um Knubbelbum zu stellen.

18.00 + 19.00 Uhr „12 Minutes“, die Schulband der Wittelsbacher Realschule, gibt ein weihnachtliches Konzert.





4. ADVENTSWOCHENENDE

Freitag, 16.12.2016

ab 17.00 Uhr Live-Eisschnitzen mit Klaus Grunenberg

18.30 Uhr Weihnachtliches Konzert mit den Aichacher Jagdhornbläsern.



Samstag, 17.12.2016

14.00 – 17.30 Uhr Lebkuchenverzieren für Kinder im Aktionszelt

14.30 Uhr Stelzennikolaus mit Sabine Dauber

ab 17.00 Uhr Live-Eisschnitzen mit Klaus Grunenberg



Sonntag, 18.12.2016

14.00 – 17.30 Uhr Lebkuchenverzieren für Kinder im Aktionszelt

15.00 – 15.30 Uhr Hexenzaubershow mit Sabine Dauber. Die „Hexe Beltana“ braut einen wundersamen Zaubertrank, was gar nicht so einfach ist. Doch sie überwindet die Schwierigkeiten, das Hexenwerk gelingt und verleiht ihr gar überraschende Zauberkräfte.

15.30 Uhr Altbairisches Adventsingen in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Danhauserplatz, Eintritt frei

16.45 + 18.30 Uhr Feuertanz mit Salomes Töchtern. Anmutig und mit spielerischer Leichtigkeit beherrschen die Tänzerinnen das Feuer und zeichnen faszinierende Flammenbilder in die Nacht.

ab 17.00 Uhr Live-Eisschnitzen mit Klaus Grunenberg





FEIERLICHER ABSCHLUSS

Freitag, 23.12.2016

18.30 Uhr Die Aichacher Stadtkapelle spielt internationale und moderne Weihnachtslieder.

20.30 Uhr Feierlicher Abschluss des Christkindlmarktes