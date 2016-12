Wie soll sich der Verkehr in Aichach entwickeln?

An der Kreuzung Bahnhofstraße/ Franz-Beck-Straße sollte ein Kreisverkehr gebaut werden. Vor allem wenn die Bahnschranke geschlossen ist, haben Linksabbieger keine Chance. Dort staut es sich und man kommt einfach nicht mehr voran.Ich finde den Straßenverkehr in Aichach gut. Auch mit meinem großen Auto finde ich immer einen Parkplatz. Mich stören die Baustellen eher, diese sollten verschwinden. Meiner Meinung nach kann man alles so lassen, wie es ist.Ich würde mir mehr Parkplätze wünschen, vor allem im Zentrum. Man überlegt es sich deswegen schon zwei Mal, ob man wirklich in Aichach einkaufen gehen soll. Außerdem stören parkende Autos an manchen Stellen, zum Beispiel hinter dem Landratsamt. Da kommt man immer schlecht durch.Mit der Verkehrssituation in Aichach bin ich zufrieden, auch wenn ich nicht so oft hier bin. Mir gefallen besonders die Kreisverkehre. Das einzige was fehlen könnte, sind mehr Parkplätze.+++ aichacher Stimmungsbarometer +++Mir gefällt alles an Aichach. Es ist nicht zu groß, sondern eher kompakt. Und man findet trotzdem alles: Einkaufsmöglichkeiten, Bars, Kneipen, Restaurants und auch Ärzte.Eigentlich kaufe ich gerne in Aichach ein, aber ich würde mir noch ein „Deichmann“ Schuhgeschäft wünschen. Dort gibt es gute Schuhe, gerade für Kinder. Im Moment muss ich noch weiter weg fahren, um in diesem Geschäft einkaufen zu können.