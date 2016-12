Unser Weihnachtsbaum

Das hat auch einen besonderen Grund, denn in diesem Jahr wurden die Christbäume auf dem Aichacher Weihnachtsmarkt von den Kindern der Krippen und Kindergärten geschmückt. So auch von den Kindern der Kinderkrippe Zipfelmütz, die sich immer noch begeistert an das gemeinsame Basteln und Schmücken des Baumes erinnern.Da ist es natürlich auch kein Wunder, dass die Kinder immer wieder nach dem „Rechten“ schauen wollen, so wird mancher zusätzliche Spaziergang von der Krippe und den Familien über den Weihnachtsmarkt gemacht.